İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'un bazı ilçelerinde polise başvuran vatandaşlar, yabancı bir numaranın arayan şahsın kendilerini belediye başkanı, başkan yardımcısı veya imar müdürü olarak tanıtarak engelliler işin para yardımı topladıklarını söyledi. Dolandırıcılara inan bazı vatandaşlar, verilen hesap numaralarına para gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar soluğu polis merkezinde aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler şüphelilerin verdiği banka hesaplarından para çeken şahısların kimliğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından çete üyeleri tespit edildi. Asayiş ekiplerinin önceki gün İstanbul, Sakarya, Bartın ve Ordu illerinde eş zamanlı yaptığı baskınlarda 1'i kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda vatandaşı dolandırmışlar

Asayiş Şube müdürlüğüne getirilen şahısların, İstanbul genlinde 22 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Öte yandan operasyonda bin 400 dolar, 185 lira, yaklaşık 30 bin lira değerinde 8 adet bilezik ve kullanmış oldukları 22 adet cep telefonu ve sim kart da ele geçirildi.

6 şahıs tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sezai A. , Kadir K., Hakan P., Ümit A., Müslüm B. Tuncay M. tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Hülya C. ,Yaşar D., Barbaros A., Berat D., Ümit K., İsa K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin dolandırdıkları kişilerin parasını bankadan çektikleri anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Hasan Zahid Ezim

