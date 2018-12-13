İstanbul polisi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı didik didik aradı

İlçe genelinde çeşitli noktalarda her gün asayiş uygulaması yapan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 220 polis ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleşen uygulamada otogara giriş ve çıkış yapan araçlar didik didik arandı. Şehirlerarası ulaşım araçlarında da uygulama yapan polis ekipleri önce yolculara çikolata ikramında bulundu sonrasında ise Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi. Öte yandan otogar içerisinde bulunan dükkan ve iş yerlerine yönelik de uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri vatandaşları ve iş yerlerini didik didik aradı.

Otogarda iki ay boyunca yapılan asayiş uygulamasında 2 bin 128 adet uyuşturucu hap, 553 gram uyuşturucu madde, 5 bin 371 paket kaçak sigara, 11 adet ateşli silah, 7 adet kurusıkı silah ele geçirilirken, araması olan 249 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

“Uygulamadan memnunuz”

Aracında uygulama yapılan şoför Cemil Aksoy, “Sakarya'dan geliyoruz. Vatandaşın güvenli yolculuğu için güzel bir şey. Biz uygulamadan memnunuz, inşallah konuklarımız da memnundur. Önemli olan bizim sağlığımız ve güvenliğimiz” dedi.

Emrah Kuş