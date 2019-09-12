İstanbul polisinden okul önlerinde sıkı denetim

2019-2020 eğitim öğretim-yılının ilk haftasında İstanbul'da polis ekipleri okul önlerinde denetimleri gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Okul çevrelerinde yapılan denetimlere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri katıldı. Motosikletli yunus ekipleri okul çevresinde devriye atarken trafik polisleri de araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında okul taşıtları durdurularak servis sürücülerinin kontrolleri yapıldı. Serviste taşınan öğrencilerin sayıları kontrol edildi. Okul çevresindeki park ve bahçelerde oturan veya uzun süre sabit bir noktada bekleyen kişilerin üst aramaları gerçekleştirilerek Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı.

Okul çevresinde şüpheli olarak görülen araçlar tek tek durduruldu. Araç sürücülerinin evrakları kontrol edilerek araç içerisinde aramalar gerçekleştirildi. Bayrampaşa'daki Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda gerçekleştirilen uygulamada Narkotik köpeği ‘Şans' da yer aldı. Okul çevresinde ve araçlar üzerinde yapılan aramalara katıldı.

Polis ekiplerinin denetimi okul çevresinde kısıtlı kalmadı. Okul kantininde de kontrollerini gerçekleştiren polis ekipleri, kantin çalışanlarını da GBT'ye soktu.

Sabah öğrencilerini okula bırakmak için gelen veliler, polis ekiplerini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ders zili çalana kadar kapıda beklediklerini ifade eden veliler, denetimlerden dolayı güvende hissettiklerini söyledi.

Caner Sönmez