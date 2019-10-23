İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Tesisleri'ne gelen İspanyol medya ekibi, TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Şampiyonlar Ligi Final Elçisi Hamit Altıntop ile İspanya'da forma giymiş olan Rüştü Reçber ve Nihat Kahveci ile bir araya gelerek Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi. Başkanvekili Servet Yardımcı, İspanyol basınına başarılı bir organizasyona imza atacaklarını belirterek, “Bu sezonki organizasyon, 2005'te Liverpool ve Milan arasında oynanan finalden daha iyi olacak. Daha iyi olduğunu göreceksiniz. İstanbul'da 2 havalimanı var ve her türlü kategoride çok sayıda otel mevcut. Her şeyin kontrolümüz altında olması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Final için her hangi bir favorisi olmadığını da ifade eden Yardımcı, tek dileğinin finalin iki farklı ülke arasında oynanması olduğunu sözlerine ekledi.