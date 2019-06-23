İstanbul Seçim Sonuçları YSK 2019| Son Dakika 23 Haziran İstanbul Seçim Sonuçları 2019 İşte Burada !

BİNALİ YILDIRIM: 45.09

EKREM İMAMOĞLU:54.03

İşte 10 adımda oy kullanma rehberi

1-) Nerede ve kaç numaralı sandıkta oy vereceğinizi gösteren seçmen bilgi kağıdınızı yanınıza alın.

2-) Oy verme kabinine cep telefonuyla giremeyeceğiniz için cep telefonunuzu evde ya da arabanızda bırakın. Yanınızda götürürseniz sandık kuruluna teslim edin.

3-) Oy verme kabinine gittiğiniz zaman üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartınızı sandık kurulu başkanına verin.

4-) Sandık kurulu başkanı, mühürlenmiş oy zarfı ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin iki birleşik oy pusulasını ve mühürü size verecek.

5-) Sandık kurulu başkanı, oyun nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda geçersiz olacağı konusunda seçmeni uyaracak.

6-) Oy verme kabinine geçince, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin oy pusulalarına ‘Evet' ya da ‘Tercih' mühürünü, dışarı taşırmadan basarak oyunuzu kullanın. Oy pusulalarını düzgün bir şekilde katlayın ve aynı zarfa koyarak yapıştırın.

7-) Oy verme kabininden çıkın ve zarfı bizzat sandığa atın.

8-) Seçmen listesindeki adınızın karşısına oy kullandığınıza dair imzanızı atın. İmza atmasını bilmeyen veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atamayan seçmenlere sandık kurulunca sol elinin başparmağı bastırılır.

9-) İmzadan sonra sandık kurulu başkanına mühürü teslim edin. Kimliğinizi geri alın.

10-) Seçim günü hamile, hasta ve engelliler sıra beklemeden oylarını kullanabilirler. Engellilere yardım edenler, güvenlik görevlileri ve yaşlıların da öncelikle oy kullanmalarına izin verilir. Okuma-yazma bilmeyen seçmenlere yardım amacıyla oy verme kabinine başka kimse giremez. Oy kullanma sırasında yardım edemez.