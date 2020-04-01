İstanbul Tıp Fakültesinden Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Dahiliye profesörü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, hayatını kaybetti. İstanbul Tıp Fakültesi Twitter hesabından baş sağlığı paylaşımı yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Değerli hocamız sayın Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu vefat etmiştir. Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Ülkemizin, tüm sağlık camiasının ve İTF ailesinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.”