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İstanbul trafiğinde yoğunluk, yüzde 63 seviyelerine yükseldi

İstanbul trafiğinde yoğunluk, yüzde 63 seviyelerine yükseldi
İstanbul trafiğinde yoğunluk, yüzde 63 seviyelerine yükseldi

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 63 seviyelerine ulaştı.

İstanbul trafiğinde yoğunluk, yüzde 63 seviyelerine yükseldi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından korona virüsle mücadele kapsamında yeni alınan kararları açıklamış ve hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 19.00'da başlayacağını duyurmuştu. Bu akşam saat 19.00'da başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala, mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına gelirken, bazı noktalarda ise yoğun akıcı olduğu görüldü. Toplu taşıma araçlarında da araç trafiğinde olduğu gibi yoğunluğun olduğu dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre yoğunluk yüzde 63 seviyelerine yükseldi.

Medeni Topaloğlu - Volkan Kayalar
 

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