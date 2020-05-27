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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün açılışı yapılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Adanın fotoğraflarını paylaşan Yerlikaya, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası ülkemiz, ilimiz ve insanlık için hayırlı olsun. Merhum Başbakanımız, sayın Adnan Menderes başta olmak üzere, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve bu adada haksızlığa uğrayan tüm kıymetli büyüklerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün açılışı yapılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ilişkin paylaşımda bulundu. Adanın fotoğraflarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yerlikaya, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası ülkemiz, ilimiz ve insanlık için hayırlı olsun. Merhum Başbakanımız, sayın Adnan Menderes başta olmak üzere, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve bu adada haksızlığa uğrayan tüm kıymetli büyüklerimizin ruhu şad olsun. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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