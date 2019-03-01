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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 10 yaşında

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 10 yaşında
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 10 yaşında

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, kuruluşunun 10’uncu yıldönümünü Cevizlibağ Yerleşkesi’nde akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda özel davetlinin katıldığı bir törenle kutladı.

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Eğitim-öğretim hayatına 2009 yılında başlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 10'uncu kuruluş yıldönümü için coşkulu bir tören düzenlendi. Üniversitenin Alev Ofluoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Bu ailenin bir ferdi olduğum için her zaman gurur duydum” dedi.

“Başarıları ile anılan bir üniversiteyiz”

Konuşmasında “10 yıl uzun bir zaman dilimi gibi gözüküyor ama üniversite olmak ve üniversite iddiasını taşımak ve koyduğunuz o büyük hedeflere ulaşmak için aslında uzun bir süre değil” diyen İstanbul Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu şöyle konuştu: “Bu 10 yılın bizim için sembolik bir değeri var. Adıyla açıklamak gerekirse; bunu bir başlangıç sayıyoruz. Yeni Yüzyılız. Her yüzyıl bizim için yeni olacak. Üniversitede böyle bir şeydir. Üniversiteyi başlattığınız andan itibaren asırlık bir çınarı aslında seyahate çıkarmış oluyorsunuz. Bu duygu ve düşünce ile 10 yılın birikimlerini tecrübeleri ile bir başlangıç sayıyoruz.”

“Gerçek Bir Vakıf Üniversitesiyiz”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 10 fakülte 2 yüksekokul ve 3 enstitüsüyle farklı disiplinlerde kapsamlı bir eğitim verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu şöyle devam etti: “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi gerçek bir vakıf üniversitesidir. Vakıf kültürü bizim medeniyetimizin anlayışıdır. Dolayısıyla bununla özdeşleşen, bursluluk oranını geniş tutan, başarıyı ödüllendiren, ürettikleri ile kimliklenen ve başarıları ile anılan bir üniversiteyiz. Daha nice 10 yıllar diliyoruz. Bu bir bayrak yarışı bugün buradayız, yarın başka genç arkadaşlarımız devralacak. Bu bayrak her zaman Türkiye'yi bu birikimi ve dünya insanlık âlemine sorunları çözebilen bir üniversite olarak yoluna devam edecek.” 

10'uncu kuruluş yıldönümü kutlamasında Azeri sanatçı Cemile Zalova bir konser verirken, öğrenciler Karadeniz yöresine ait müzik dinletisi gerçekleştirdi. Program pasta kesimi ve kokteylin ardından sona erdi.

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