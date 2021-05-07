İstanbul21'in resmî internet sitesi açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan web sitesi, dünyadaki tüm futbolseverlere final karşılaşması, ev sahibi şehrimiz İstanbul ve kapsamlı bir yenilemeden geçen stadyumla ilgili özel bilgi ve haberler vermeyi amaçlıyor.

İnternet sitesinde ayrıca, A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Elçisi Hamit Altıntop ile yapılan özel röportajlar, Burak Yılmaz ve Mesut Özil gibi önde gelen futbolcuların final maçıyla ilgili görüşleri yer alıyor.

Liverpool ile Milan arasında oynanan ve İngiliz ekibinin unutulmaz geri dönüşüne sahne olan 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından, Atatürk Olimpiyat Stadyumu bir kez daha iki dev takımı ağırlayacak. İstanbul21'in resmi internet sitesinin adresi şöyle: https://uclfinal.tff.org/