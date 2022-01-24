İstanbul'a yağan karın tadını çocuklar çıkardı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sömestr tatilini de fırsat bilen çocuklar, günün ilk ışıklarıyla karla kaplı sokaklara hücum etti. Sabah saatlerinde kuvvetini iyice arttıran kar nedeniyle başta İstanbul'un yüksek kesimleri olmak üzere birçok ilçede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Pendik'te bulunan Aydos Tepesi'nde ise kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulmasıyla poşetlerini alan çocuklar soğuk havaya aldırmadan karla kaplı sokaklardan kayarak doyasıya eğlendi.

Aydos Tepesi'ni adeta beyaza bürüyen yoğun kar yağışı nedeniyle oldukça mutlu olan sadece çocuklar olmazken, kar eğlencesini kızlarıyla kar topu oynayarak yaşayan 112 Acil personeli Süleyman Erdoğan ise işinden fırsat bulduğu ilk anda çocuklarıyla kar topu oynamaya geldiğini belirtti. Kar eğlencesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Süleyman Erdoğan, "Pendik'in üstü biraz daha dağlık kesim olduğu için bugün kızları getirdim. Güzel bir eğlence oldu bize de, karın keyfini çıkartıyoruz. Hava da biraz esiyor ama dayanabiliyoruz artık. Ben de kızlara dahil oldum, çocukluğumuz geliyor aklımıza. Bizim zamanımızda daha çok kar vardı. İki gündür söylüyorlardı 'hadi gidelim' diye ama nöbetlerden dolayı anca fırsat bulabildim. Bugün güzel geçiyor" dedi.

Karın keyfini kartopu savaşı yaparak çıkaran ortaokul öğrencisi Ela Erdoğan, "Çok eğlenceli, sonunda dersler bitti ve kar oynuyoruz. Bu senenin en güzel havalarından ve çok güzel kar yağıyor bence" dedi. Kar eğlencesini poşetiyle tepelerden kayarak yaşayan ortaokul öğrencisi Mustafa Akakça ise, "Kar bizi çok mutlu ediyor. Tepelerde kaymayı çok seviyoruz. Önceden kayıyorduk ama kısa bir süre kayıyorduk. Ama şimdi uzun süre kayıyoruz ve çok mutluyuz. Kardeşlerimle kayıyorum. Canım sıkıldığı anda çıkıyorum kar topu oynuyorum" dedi.

Enes Şamil Gönenç - Mustafa Ayabakan