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İstanbul'a yağış uyarısı!

İstanbul'a yağış uyarısı!
İstanbul'a yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre İstanbul’da parçalı bulutlu havanın yerini bugün hafif yağmura bırakması, hava sıcaklığının ise en düşük 5, en yüksek 11 derece olması bekleniyor.

Bugün İstanbul'da çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın Kuzey ve Kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden orta, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Hafif yağmur beklenen İstanbul'da havanın 21 Şubat Cuma günü de yağmurlu olacağı tahmin edilirken; hava sıcaklığı en düşük 6, en yüksek 9 derece olacak.

Yağışlı havanın 22 Şubat Cumartesi günü de devam edeceği; Pazar günü ise az bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 22 Şubat Cumartesi günü en düşük 3, en yüksek 9 derece; 23 Şubat Pazar günü en düşük 3, en yüksek 10 derece olacak.

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