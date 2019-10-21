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İstanbul'da 4 ilçede '10 numara' yağ operasyonu:4 gözaltı

İstanbul'da 4 ilçede '10 numara' yağ operasyonu:4 gözaltı
İstanbul'da 4 ilçede '10 numara' yağ operasyonu:4 gözaltı

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik dört ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda 34 bin 715 litre ’10 numara yağ’ olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'da 4 ilçede '10 numara' yağ operasyonu:4 gözaltı - Tıkla İzle

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılarına yönelik 24 Eylül ile 9 Ekim tarihlerini kapsayan zaman diliminde Pendik, Ataşehir, Bahçelievler ve Silivri ilçelerinde peş peşe operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde toplam 34 bin 715 litre “10 numara” olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ve 1 minibüs ile tanker ele geçirildi. Olayla ilgili Abdurrahman A. (57), İsak Ş. (51), Haluk Ö. (52) ve Cuma A. (31) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
 

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