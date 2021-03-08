İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak

Valilik tarafından yapılan duyuruda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:
1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
2. Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.
3. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
4. Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
5. Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
6. Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
8. Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.”
Alternatif yollar ise şöyle: “1. Gümüşsuyu Caddesi, 2. Tarlabaşı Bulvarı, 3. Refik Saydam Caddesi, 4. Sıraselviler Caddesi.”