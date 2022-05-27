İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da abartı egzoz denetimi

İstanbul'da abartı egzoz denetimi
İstanbul'da abartı egzoz denetimi

İstanbul'da trafik denetimlerinde kurallara uymayarak standart dışı egzoz kullanan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. 2 motosikleti ve 2 otomobil sürücüsüne abartı egzoz kullandıkları için toplam 7 bin 292 TL ceza yazıldı.

İstanbul’da abartı egzoz denetimi - Tıkla İzle

İstanbul'da trafik polisi ekipleri, çok sayıda yerde kurulan denetim noktalarında abartı egzozlu araçlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, abartı egzoz bulunduğundan şüphelendikleri otomobil ve motosikletler durdurarak, araçlarda abartı egzoz veya kural dışı değişiklik olup olmadığını kontrol etti.

Denetim noktalarından biri olan E-5 Merter yan yolda kurallara uymayarak standart dışı egzozla çevreye rahatsızlık veren 2 motosiklet ile 2 otomobilin sürücüsüne toplam 7 bin 292 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ise ilerleyen saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.