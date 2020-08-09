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İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydos Ormanı’nda 5 farklı noktada yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Yangın söndürme çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek verildi. 5 farklı noktada çıkan yangında sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangına müdahale eden mahalle sakinleri, “Mahallede evin önünde otururken dumanları gördük. Evden koşarak yangına müdahale ettik. Beş farklı noktada nasıl yangın çıkabilir. Sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Ormanlar bizim, lütfen ormanlarımıza sahip çıkalım” diye konuştu.

Aykut Zor

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