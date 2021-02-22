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İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 51.33 seviyesine yükseldi

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 51.33 seviyesine yükseldi
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 51.33 seviyesine yükseldi

Son zamanlarda İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası İstanbul’un barajlarının doluluk oranı 6 ay sonra yüzde 51.33 seviyesine yükseldi.

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması sebebiyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Son zamanlarda İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası barajların genel doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 51.33 oldu. Bu oran son 6 ayın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti. Geçmiş yıllara oranla bakıldığında ise son 7 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 60.31
- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 35.30
- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 27.47
- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 54.63
- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41
- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 48.14
- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59.49
- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 57.71
- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 56.53
- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 50.83

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