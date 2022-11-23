İstanbul'da bir garip yol verme kavgası: Güreşir gibi kavga ettiler

Olay Eyüpsultan'da Topçular Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halinde bulunan iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenince araçlarından inen sürücüler, kavgaya tutuştu. Güreş tutar gibi kavga eden sürücüleri, çevredekiler ayırdı. Kavga nedeniyle trafik de uzun araç kuyrukları yaşandı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Doğan Can Cesur

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.