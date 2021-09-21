İstanbul'da çakarlı araçlara göz açtırılmıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul genelinde aralıksız olarak “Çakarlı Araç Denetimi” yapılmaya devam ediliyor. 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında 2 bin 557 araç denetlenirken, 268 hususi araç, 16 minibüs olmak üzere toplam 284 araca cezai işlem uygulandı. Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde ise 2 bin 359 araç denetlenirken, 248 hususi araç, 14 minibüs olmak üzere toplam 262 araca sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Öte yandan 1 Ocak-20 Eylül tarihleri arasında toplam 15 bin 782 araç denetlenmiş olurken, bin 671 hususi araç, 82 minibüs olmak üzere toplam bin 753 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Sadık Kahraman