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İstanbul'da cinayet şüphesi kardeş tutuklandı

İstanbul'da cinayet şüphesi kardeş tutuklandı
İstanbul'da cinayet şüphesi kardeş tutuklandı

Kağıthane’de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadının uçuş yapacağı gün kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan kardeşi Şakir D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mersin'de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamış ve kardeşi Şakir D.'nin evine gelmişti. Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düşmüş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin üzerinden adliyeye sevk edilen Şakir D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman

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