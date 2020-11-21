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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı!

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı!

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve DEAŞ'a hizmet eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Tuzla, Sultanbeyli, Küçükçekmece ve Başakşehir'in de aralarında olduğu 13 ilçede 20 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Suriye ve Irak gibi sıcak bölgelerde bulunan daha sonra yasadışı yollarla ülkemize girdikleri tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ensar Kıranlıoğlu
 

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