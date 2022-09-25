İstanbul'da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü

Olay, 22 Mayıs tarihinde saat 04.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evine gelen Mustafa Selçuk T. (57), cadde üzerindeki boş bir yere arabasını park etti. Aracından inerek evine doğru yürüyen Mustafa Selçuk'a bağıran alkollü şahıslar, ‘Arabanı çek, buraya park edemezsin' deyip adamın üzerine doğru koşarak saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Mustafa Selçuk T.'yi alkollü şahıslar dakikalarca acımasızca ölümüne darp etti. Adamı darp etmekle kalmayan şehir eşkıyaları, adamın başında şişe kırıp, kaldırımda sürükledi. Sakinleşmeyen şehir eşkıyaları, Mustafa Selçuk T.'yi adeta sokak

ortasında işkence etti. Bir süre sonra saldırganlar Mustafa Selçuk T.'yi arabasına bindirip olay yerinden gönderdikten sonra olay yerindeki kanları silmeye çalıştı.

Doğan Can Cesur

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