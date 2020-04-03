İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da dükkanında basılan “torbacı berbere” adli kontrol

İstanbul'da dükkanında basılan “torbacı berbere” adli kontrol
İstanbul'da dükkanında basılan “torbacı berbere” adli kontrol

Fatih’de narkotimlerin korona virüs tedbirleri kapsamında kepenk kapatan bir berber dükkanına düzenledikleri operasyonda, kepengi 40 santimetre açık olan aralıktan içeriye girerek yakaladıkları “torbacı berber” ve 2 müşterisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da dükkanında basılan “torbacı berbere” adli kontrol - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, vatandaşları korumak ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Fatih Cerrahpaşa'da genelgeye rağmen bir berber dükkanına şahısların girip çıktığına dair ihbar almıştı. Önceki gün saat 17.00 sıralarında Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'ndeki dükkana baskın yapan narkotimler, kepengi 40 santimetre açık olan aralıktan sürünerek içeriye girmiş ve uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalamıştı.

Torbacı berbere adli kontrol

Operasyon kapsamında dükkanda ve bir şüphelinin üstünde çok miktarda bonzai ele geçiren polis, iş yeri sahibi “torbacı berberi” ve 2 müşterisini gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Kıvanç Y., berber Uğur D. ve Orçun C. ifadelerinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğan Can Cesur

İLGİLİ HABER
Koronavirüs genelgesini fırsat bilen “torbacı berbere” nefes kesen operasyon Koronavirüs genelgesini fırsat bilen “torbacı berbere” nefes kesen operasyon

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.