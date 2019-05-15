İstanbul'da film gibi soygun yapan gaspçılar film gibi operasyonla yakalandı

Olay, geçtiğimiz 24 Ocak tarihinde saat 10.50 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi 1. Kısım Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahlı ve kar maskeli 3 gaspçı, güpegündüz caddedeki kuyumcuya geldi. Şüpheliler ardından çalışana 100 dolar uzatarak bozmasını istedi. Çalışanın bozuk olmadığını söylemesi üzerine şüpheliler silah doğrultarak çalışanı etkisiz hale getirdi. Daha sonra da plastik kelepçe ile çalışanın ellerini ve ayaklarını bağladı.

Gaspçılar ardından dakikalar içerisinde ziynet eşyası ve bir miktar paranın olduğu 80 bin lirayı çantaya koyarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri kaçarken duvara çarpınca elindeki çantayı yere düşürdü. Gaspçılar daha sonra geldikleri çalıntı otomobile binerek kayıplara karıştı. Öte yandan şüphelilerin içeride soygun yaparken iş yeri sahibi A.K.'nın soygun esnasında cep telefonu ile soygunu izleyerek polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Otomobili boş arazide yakmışlar

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından çok sayıda güvenlik ve KGYS kamera görüntülerini mercek altına alan polis, şüphelilerin adım adım takip etmeleri sonucu önce Esenyurt'a sonra da Büyükçekmece'de boş bir araziye gittiklerini belirledi. Araziye giden ekipleri otomobili yanmış hale ele geçirdi.

Vatandaşı da polis süsü vererek gasp etmişler

Gasp polisi çalışmalara devam ettiği esnada şüpheliler, çakar sistemi taktıkları bir otomobil ile geçtiğimiz 3 Mayıs'ta Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2777. Sokak'ta F.K.'yı aracına aldı. Vatandaşa hakkında soruşturma olduğunu söyleyerek para isteyen gaspçılar, polis telsizi ve sahte polis kimliğini gösterdi. Bunun üzerine F.K. şüphelilere 9 bin lira verdi. Zanlılar ardından vatandaşı Fatih Vatan Caddesi üzerinde indirerek kayıplara karıştı. Vatandaşın şikayeti üzerine polis, gaspçıların kuyumcu olayına karışan şahıslar olduğunu tespit etti. Çalışmaları daha da hızlandıran polis, gaspçıların eşkallerini belirleyerek kimliklerinin Eşref Ö.(50), Mahmut K.(37) ve Sıddık B.'yi(47) olduğunu buldu.

Film gibi operasyonla yakalandılar

Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan polis, şüphelilerden Eşref Ö.'yü Beylikdüzü'ndeki belirlenen adreste kıskıvrak yakaladı. Polis ardından şüpheli Ö.'nün telefonundan Sıddık B.'ye, “Yeni bir iş var gel görüşelim” diye mesaj atarak ilçedeki bir kafeteryaya çağırdı. Önceden buraya giden polis, içeriye giren B.'yi yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Mahmut K.'nin de Esenyurt'ta bir markette çalıştığını öğrenen polis, semtteki tüm marketleri gezerek K.'yı yakaladı.

Gaspçılar tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorgulandı. “Yağma” ve “gasp” gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların üzerinde ise şok cihazı, sahte polis kimliği, ruhsatsız tabanca, 8 mermi, polis telsizi, kelepçe ve kar maskesi ele geçirildi.

Doğan Can Cesur