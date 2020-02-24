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İstanbul'da fırtına uyarısı

İstanbul'da fırtına uyarısı
İstanbul'da fırtına uyarısı

Meteorolojik verilere göre, İstanbul’da Çarşamba ve Perşembe günleri kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

İstanbul’da fırtına uyarısı - Tıkla İzle

İBB AKOM'un verilerine göre, güne rüzgârlı hava ile başlayan İstanbul'da, rüzgâr akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek ve yerel hafif yağışlar yaşanacak. Bu hafta boyunca Lodos yönlü rüzgârların etkili olması, sıcaklıkların tekrardan 11-15 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetini arttırarak Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde (50-90km/s) eseceği, beraberinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İBB AKOM'un meteorolojik harita ve verilere göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 8 Mart'a kadar mevsim normalleri civarı ile 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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