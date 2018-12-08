İstanbul'da güpegündüz gasp

Edinilen bilgiye göre Muhammed K. isimli vatandaş, geçtiğimiz pazartesi günü Cebeci Mahallesi'nde bir banka ATM'sinden para çektikten sonra yürürken gaspçıların saldırısına uğradı. Mervan A. ve Murat Ş. isimli zanlılar Muhammed K.'nin önünü keserek önce dövdü, ardından parasını alarak kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda çevredeki vatandaşların yaşananları film gibi seyrettiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek izledi. Zanlılar Mervan A., (23) ile Murat Ş. (21) ve Hakan Ç., olaydan bir gün sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mervan A. ve Murat Ş. tutuklanırken, Hakan Ç ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.