İstanbul'da ilginç olay: 'Hatalı park' ihbarına giden polis çalıntı aracı ve uyuşturucu yakaladı

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Gürsel Mahalledi Işıklı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yıkım çalışması yapacak belediye ekipleri, park halinde bulunan 34 CPU 813 plakalı aracın sahibine ulaşmak istedi.

Aracın sahibine ulaşamayan işçiler, polisi arayarak hatalı parklanma olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Hatalı parklanma ihbarı, hırsızların ikiz araç taktiğini ortaya çıkardı

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, aracı çekmek için bölgeye gitti. Sokak içerisine gelen ekipler, aracın plakasını sorguladı.

Ekipler plaka sahibini arayarak aracını çekmesini istedi. Bunun üzerine sahibi aracının Sultanbeyli'deki evinin önünde olduğunu söyledi. Bunun üzerine sorgulamasını sürdüren ekipler, yaklaşık bir yıl önce Üsküdar'dan çalınan 06 ADV 905 plakalı araç olduğunu ve Sultanbeyli'deki araçla aynı olduğunu belirledi.

İkiz araç oluşturup, uyuşturucu sattılar

Ekipler yapılan incelemenin ardından aracı otoparka çekildi. Araç sahibinin anahtarları getirmesi sonucu araç ekipler, otomobilin içinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda koltuğun altına zulalanmış şekilde 1.5 kilogram ekstazi diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler aracı çalarak ikiz araç oluşturup uyuşturucu satıcılığı yapan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız

