İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken başladı

Korona virüs vakalarının artmasıyla Cumartesi günleri de uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul'da saat 16.00 itibariyle ana halterlerde trafik durma noktasına geldi. Aynı zamanda toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir(İBB) Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 67'e ulaştı.

Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edecek.

Caner Sönmez - Halil Enes Sucu