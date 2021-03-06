İstanbul'da kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir erkek kuaförünün içerisinden bir kıraathaneye geçiş yapılarak oyun oynandığını ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane polisi, kuaförden 4 kişinin çıktığını belirledi. Kuaförün içerisinde açık sürgülü bir kapı olduğu ve kapıdan kıraathaneye geçiş yapıldığı tespit edilmesi üzerine Kağıthane polisi, açık sürgülü kapıdan kıraathane girerek içeriye baskın düzenledi.

Kuaför görünümlü kıraathane

Baskında içeride beş kişinin bulunduğu, masa üzerinde ve altında içilmeye hazır açık vaziyette alkol şişeleri olduğu görüldü. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi. Baskın anı ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur

