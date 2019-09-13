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İstanbul'da orman yakmaya çalışan 3 PKK'lı yakalandı

İstanbul'da orman yakmaya çalışan 3 PKK'lı yakalandı
İstanbul'da orman yakmaya çalışan 3 PKK'lı yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütten aldıkları talimat doğrultusunda orman yakmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

İstanbul’da orman yakmaya çalışan 3 PKK’lı yakalandı - Tıkla İzle

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, orman yakma eyleminin gerçekleştirileceği yönünde istihbari bilgiler aldı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen terör polisi, PKK'nın gençlik kolu DGH üyesi 3 kişiyi Arnavutköy'e bağlı Şamlar Orman Parkı mevkiinde 4 Eylül gece saat 22.30 sıralarında iki piknik tüpünü üst üste koyarak patlatma suretiyle orman yangını çıkartmaya çalışırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan örgüt üyesi 3 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen 3 örgüt üyesinden 1'i ‘adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yakalanan diğer 2 PKK'lı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sadık Kahraman

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