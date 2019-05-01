İstanbul'da perakende fiyatlar Nisan'nda yüzde 2,81 arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksi 2019 Nisan ayı raporları itibariyle yıllık ortalama yüzde 16,63, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 22,06 artış gösterdi. Perakende fiyatlar, 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,06, toptan fiyatlar ise yüzde 24,08 arttı.

Sektörler bazında değişim oranları

Nisan 2019'da perakende fiyatlar bir önceki ayına göre; giyim harcamalarında yüzde 10,09, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,22, gıda harcamalarında yüzde 3,25, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,37, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,72, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,71 ve konut harcamalarında yüzde 0,51 artış görüldü. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi kaydedilmediği belirtildi.

Nisan 2019'da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 6,78, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,80, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,43, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,05, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,20 ve işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,01 arttı. Mensucat grubunda ise fiyat değişimi olmadığı kaydedildi.