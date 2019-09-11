İstanbul'da peş peşe uyuşturucu operasyonları: 22 gözaltı

Son yıllarda uyuşturucu kartellerine büyük darbe vuran İstanbul polisi, 10 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasını kapsayan 1 aylık sürede yeni operasyonlara imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Silivri ve Çatalca olmak üzere 11 ilçede daha önce belirlenen otomobil, depo ve evlere baskınlar düzenledi.

Okullar açılmadan kısa süre önce başlayan ve özel harekat timlerinin de desteğiyle çeşitli tarihlerde düzenlenen baskınlara, uyuşturucu maddelere hassas burunlu dedektör köpekler de katıldı. Yurda farklı ülkeler üzerinden sokulduğu ileri sürülen toplam 155 kilo eroin, 150 bin adet ekstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skunk, 8 kilo Afyon sakızı ve 10 kilo kokain maddesi ele geçirildi. 16'sı Türk, 6'sı yabancı uyruklu 22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, uyuşturucu tacirlerine ait otomobillerdeki özel bölmeler ve torpidolara yapılan çarpıcı düzenekler dikkat çekti.

Araç, depo ve evlerde bulunan uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.

Sadık Kahraman

