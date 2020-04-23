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İstanbul'da pideler Ramazan için hazır

İstanbul'da pideler Ramazan için hazır
İstanbul'da pideler Ramazan için hazır

Ramazan’ın başlangıcına saatler kala, iftar ve sahur sofraları için İstanbul’da fırınlarda Ramazan pideleri hazırlandı.

Ramazan ayının başlangıcına sayılı saatler kala, İstanbul'da fırınlar pide için çalışma yoğunluğu yaşıyor. Fırınlarda sahur ve iftar sofraları için Ramazan pideleri hazırladı. Hazırlanan pideler satışa sunulmak üzere paketlenerek raflara koyuldu. Sultanbeyli'de bulunan bir fırında da, bu gece sahur yapacak vatandaşlar için pideler hazır hale getirildi.

Fırın sahibi Bekir Akay, “Pide üretimimiz başladı. İstanbul halkına, ilçe halkına hayırlı uğurlu olsun. Sağlık, hijyen, temizlik pidelerde de ön planda olacak. Vatandaşlarımız sofralarında gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Evde kalın, afiyet olsun” dedi.

İzzet Aydın
 

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