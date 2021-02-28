İstanbul'da Roma dönemine ait 3 metre uzunluğunda mozaik ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Alınan bir ihbarı değerlendiren kaçakçılık polisi, Bakırköy'de bir otomobilde tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu aracı takibe alan emniyet ekipleri, önceki gün otomobili Bakırköy'de durdurdu. Araçta yapılan aramada farklı dönemlere ait kuş ve çiçek figürlerinin yer aldığı 3 metre 10 santimetre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğinde Roma döneminin 2'nci yüzyılına ait olduğu değerlendirilen bir mozaik yer döşemesi ele geçirildi.

Polisin takibindeki araç sahibi ise gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçısı hakkında ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Farklı dönemlere ait kuş ve çiçek figürlerinin yer aldığı mozaik ise incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sadık Kahraman

