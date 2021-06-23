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İstanbul'da sağanak yağış başladı

İstanbul'da sağanak yağış başladı
İstanbul'da sağanak yağış başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a beklenen sağanak yağış başladı.

İstanbul'da sağanak yağış başladı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıların ardından şehrin bazı ilçelerinde sağanak yağış başladı.

Sarıyer'de sağanak yağış

Sarıyer'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul'un bazı bölgelerinin üstünü kara bulutlar kapladı. Ardından sağanak yağmur etkili oldu. Sarıyer'de de etkisi gösteren sağanak yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar yağmura yakalanırken bazıları ise araç içerisinde oturarak yağmurun tadını çıkarttı. Boğaz'da ise yoğun bulut nedeniyle görüş mesafesi kısıtlıydı.

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