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İstanbul'da sinir krizi geçiren kadın mahalleyi birbirine kattı

İstanbul'da sinir krizi geçiren kadın mahalleyi birbirine kattı
İstanbul'da sinir krizi geçiren kadın mahalleyi birbirine kattı

Fatih’te sinir krizi geçiren bir kadın mahalleyi birbirine kattı. Ekiplere yukarıdan sıcak su döküp çaydanlık fırlatan kadın, yaklaşık 1 buçuk saat sonra polis müdahalesiyle gözaltına alındı.

İstanbul’da sinir krizi geçiren kadın mahalleyi birbirine kattı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, semtte yaşayan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle cama çıkarak bağırmaya başladı. Sinir krizi geçiren kadını gören ve duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadının yanındaki küçük yaştaki çocuğa zarar verme ihtimaline karşın aşağıya hava yastığı açtı.

Mahalleliyi birbirine kattı

Yanına kimseyi yaklaştırmayan kadın bir süre sonra, müdahale etmek isteyen ekiplere yukarıdan sıcak su döktü. Bununla da yetinmeyen kadın çaydanlık ve benzeri mutfak eşyaları fırlattı. Mahallelinin ayağa kalktığı olayda polis ekipleri, kadını yanındaki çocuğa zarar verme olasılığı nedeniyle müdahale ederek gözaltına aldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur

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