İstanbul'da tarihi eser operasyonu! 7 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kaçakçılık şebekesinin çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisini alarak çalışma başlattı.

Kaçakçılık polisi tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz günlerde Kartal, Eyüpsultan, Fatih ve Beyoğlu'nda çok sayıda adrese aynı anda düzenlenen operasyonlarda, 7 kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan tarihi eser kaçakçılarının adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli medeniyetlere ait 313 parça eser ele geçirildi.

Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Kaçakçılık polisince ele geçirilen tarihi eserler arasında, Anadolu'nun jeolojik tarihini yansıtan deniz kabuğu fosili, Yunan, Helenistik, Part, Bizans, Roma ve İslami döneme ait sikkeler ile 2 bin 300 yıllık antik Yunan kültürünü yansıtan mermer sütun ve heykel başlarının yanı sıra, 17'inci yüzyıla ait dua metinleri yer aldı. Ayrıca, safevi dönemine ait dua bezeli gümüş ve bronz kaplar ve İstanbul'daki tarihi ibadethanelerden çalındığı sanılan çiniler de ele geçirilen eserler arasında.

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan 7 kaçakçı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sadık Kahraman

