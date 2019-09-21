İstanbul'da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 5'inci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Hafta sonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu Teknofest'te aldı. Binlerce vatandaşın festival alanında ve çevresinde oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Havalimanına girmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Havalimanına çıkan yollarda vatandaşlar uzun süre bekledi. Festival alanında ise binlerce vatandaşın oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Vatandaşların en çok uçakların etrafında ve uçak gösterileri seyir yerinde yoğunluk olduğu görüldü.