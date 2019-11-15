İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması!

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması!
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması!

İstanbul'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saat 20.00'den sonra başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerininde aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.
Kadıköy'de, şüpheli kişilere yönelik yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde geniş çaplı bir arama yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Mustafa Biçer
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.