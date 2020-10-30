İstanbul'dan İzmir'e destek ekipleri yola çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İzmir deprem bölgesine İstanbul'dan destek ekiplerinin yola çıktığını duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Ege Denizi-Seferihisar merkezli olarak gerçekleşen deprem sonrasında İçişleri Bakanlığımız talimatları ve AFAD Başkanlığı talepleri doğrultusunda, İstanbul Valiliği Koordinasyonunda İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz çalışmalarına başlamıştır.

Bu kapsamda;

- İstanbul AFAD il Müdürlüğü'nden 30 arama ve kurtarma personeli, 7 araç ve 2 arama ve kurtarma köpeği,

- İBB İtfaiye'den 100 İtfaiye, 32 lojistik destek personeli, 10 itfaiye aracı, 2 otobüs,

- AKUT'tan 23 arama ve kurtarma personeli ve 4 arama ve kurtarma aracı,

- İHH'dan 70 arama ve kurtarma personeli ve 2 arama ve kurtarma aracı,

- GEA'dan 35 arama ve kurtarma personeli, 6 arama ve kurtarma aracı,

- Kızılay'dan 3 lojistik destek personeli ve 1 ikram aracı,

- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 24 teknik personel ve 8 araç,

- UMKE'den 14 sağlık personeli, 1 keşif aracı, 1 ambulans, 2 personel barınma çadırı, 1 tam donanımlı sahra hastanesi iç donanımı,

- Bahçelievler Belediyesi'nden 15 arama ve kurtarma personeli, 2 araç,

- Kadıköy Belediyesi'nden 22 arama ve kurtarma personeli ve 2 araç,

- Tuzla Belediyesi'nden 20 arama ve kurtarma personeli, 2 araç,

- Arnavutköy Belediyesi'nden 9 arama ve kurtarma personeli, 1 araç,

- Sultangazi Belediyesi'nden 13 arama ve kurtarma personeli, 1 otobüs,

- Çekmeköy Belediyesi'nden 10 arama ve kurtarma personeli ve 2 araç,

- MAKUT'tan 11 arama ve kurtarma personeli, 2 araç,

- YARKUR'dan 12 arama ve kurtarma personeli, 1 otobüs

- Toplumsal Afet Derneği'nden 20 arama ve kurtarma personeli,

- İstanbul Arama Kurtarma Derneği'nden 10 arama ve kurtarma personeli deprem bölgesine hareket etmiştir.

İzmir başta olmak üzere, depremin hissedildiği bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”