İstanbulkart'ın uluslararası alışveriş kartı olması için ilk adım atıldı

Böylece 18 milyon aktif kullanıcısı bulunan “İstanbulkart”ın; market, restoran, kafeterya gibi tüm iş yerlerinde alışveriş kartı olarak kullanılması için ilk adım atıldı. Ayrıca İstanbulkart, banka kartına gerek duymaksızın tüm ATM'lerden para çekme veya yatırma işlemlerinde de kullanılabilecek. Türkiye genelinde; 50 bini aşkın ATM ve yaklaşık 2,4 milyon ödeme noktasında, dünya genelinde ise; 190 ülke, 2 milyon ATM ve 42 milyonu aşkın noktada kullanılabilir uluslararası ön ödemeli bir kart haline dönüşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM AŞ tarafından geliştirilen İstanbulkart'ın, yurt içi ve yurt dışı alışverişlerde kullanılabilmesi için ilk adım atıldı. BELBİM AŞ ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) arasında İstanbulkart'ın, TROY ile entegre edilmesi için iyi niyet protokolü imzalandı. Yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY ile tüm ATM'lerden POS cihazlarından işlem yapılabiliyor.

İSTANBULKART, “ŞEHİR YAŞAM KARTI”NA DÖNÜŞÜYOR

2007 yılında kullanılmaya başlanan İstanbulkart ile Türkiye'de ilk kez toplu ulaşımda elektronik ödeme sistemine geçildi. Daha sonra İstanbulkart'ın bir ulaşım kartı olmasının da ötesinde, tüm ödemelerde kullanılabilecek bir “Şehir Yaşam Kartı”na dönüştürülmesi için 18.12.2015 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) faaliyet izni alındı. Böylece İstanbulkart ilk etapta; İSPARK, İBB Sosyal Tesisleri, BELTUR'a ait kafeterya ve köşklerde ödeme sistemine uyumlu hale getirildi. Şimdi ise Türkiye ve dünyada kullanılmaya başlıyor.

TROY ÖZELLİKLİ İSTANBULKART İLE HER YERDE ÖDEME KOLAYLIĞI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halihazırda 18 milyon aktif kullanıcısı bulunan İstanbulkart'ın tüm alışverişlerde kullanılabilmesi için ilk adımı attı. BELBİM AŞ ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) arasında 28.03.2019 tarihinde iyi niyet protokolü imzalandı. Bu protokol ile İstanbulkart, TROY ödeme sistemiyle entegre edilecek. Kredi kartı veya hesap kartı ile pos cihazlarından yapılan ödeme işlemleri İstanbulkart'a da uyumlu olacak. Vatandaşlar cebindeki İstanbulkart ile toplu ulaşım ücretini öder gibi market, restoran, kafeterya gibi tüm işyerlerinde ödemelerini yapabilecek. İstanbulkart ile alışverişlerde ödemeler tek çekim olarak gerçekleştirilecek. TROY özellikli İstanbulkart çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

TÜM ATM'LERDE KULLANILABİLECEK

İstanbulkart varsa, banka kartlarını da taşımaya gerek kalmayacak. TROY özelliği sayesinde Türkiye genelindeki tüm ATM'lerden para çekme veya yatırma işlemi yapılabilecek. İstanbulkart'ın hesabında ne kadar bakiye varsa, en yakın ATM'den nakit çekim yapılabilecek.

YURT DIŞINDA DA İSTANBULKART İLE ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK

Çalışmalar tamamlandığında İstanbulkart;

Türkiye genelinde 50 bini aşkın ATM ve yaklaşık 2,4 milyon ödeme noktasında,

Dünya genelinde ise; 190 ülke, 2 milyon ATM ve 42 milyonu aşkın noktada kullanılabilir uluslararası ön ödemeli bir kart haline dönüşecek.

İstanbulkart'ın, yerli ve milli bir ödeme yöntemi olan TROY ile entegre edilmesiyle toplu taşıma ve ödeme işlemlerine ait verilerin finansal kazanımlarının ülke sınırları içerisinde kalması ve tamamen yerli yazılım alt yapısı kullanılarak tüm noktalarda geçerli dünya standartlarında bir ödeme aracının oluşturulması hedeflendi.