İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbullular güne karla başladı

İstanbullular güne karla başladı
İstanbullular güne karla başladı

İstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde beri etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinden itibaren kara çevirdi. Lapa lapa yağan kar, yüksek yerlerde 5 santimetreye kadar yükseldi, üst geçitlerin üstü beyaza büründü.

İstanbullular güne karla başladı - Tıkla İzle

 Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı. Soğuk bir günle işe başlayan İstanbullular, karın etkisinde kaldı. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası'na düşen kar, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası'na yağdı.

Tüm kentte yağmaya başlayan kar, özellikle Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yaklaşık 5 santimetreye kadar çıktı. Üst geçitlerin üstü beyaza bürünürken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye çıktı.

Medeni Topaloğlu - Murat Delice- Armağan Yılmaz
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.