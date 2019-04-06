İstanbul'un göbeğinde eğitim rezaleti!

İstanbul'daki Özel Çapa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2014 yılında eğitim öğretime başladı. Okul ekonomik şartlar öne sürülerek ikinci dönemin başında başka bir özel eğitim kurumuna devredildi. Yeni sahipleri okulun mevcut haliyle değil Anadolu Lisesi olarak devam etmesine karar kıldı. Bu yüzden 246 öğrenci ortada kaldı. Mağdur öğrenciler başka bir sağlık meslek lisesine sevk edileceği sözünü aldı. Ancak vaatler lafta kaldı. Okulda görev yapan 45 öğretmenin 40'ı istifa etti. Geriye sadece 5 öğretmen kaldı. Derslerin çoğu boş geçiyor. Ders saatlerinde film seyrettiklerini ve voleybol oynadıklarını söyleyen öğrenciler yetkililerden yardım istiyor. Her bir öğrencinin 15 bin lira verdiği eğitim yuvası molozlardan geçilmiyor. Okulu devralan yeni yönetim, gelecek dönem için hazırlıklarını yapıp sınıfların içini yeniden dizayn ediyor.

OKUL DEĞİL TİCARETHANE

Velilerden Turan Aydın “Evladımı senenin başında yakın diye bu okula kaydettim. Taleplerin artmasıyla okul sahibi başka ilçelerde yeni eğitim yuvası yaptı. Buradan alınan parayla başka yerlere yatırım yapıldı. Verdiğimiz paraların karşılığını alamadık. İş, eğitime değil ticarethaneye döndü. Çocuğumun bir senesi heba oldu. Gelen eğitimciler para alamadığı için kaçıyor. Fazla para kazanayım hırsı evlatlarımızın geleceğini çaldı. Muhatap olacağımız kimse de yok. İlgilenmiyorlar” dedi.

PARAYI PEŞİN VERDİK

“Resmen dolandırıldık” diyen velilerden Saadet Özger ise “Evladım 10. sınıfa gidiyor. Bizleri oyalayıp dönemi kapatma peşindeler. Çocuğum dersler olmadığı için sürekli evden geç çıkıp erken geliyor. Oysa biz gelecek dönemin parasını bile peşin ödedik. Resmen dolandırıldık ve ortada kaldık. Evladım için bir şeyler yapamamanın üzüntüsü içindeyim” diye konuştu.

ORTADA EĞİTİM YOK

Çıkış yolu arayan bir başka veli Nazlı Kara da şunları söyledi: Maddi bir kaynak beklentisiyle hareket edildiği için ortada eğitim falan yok. Bizi para kaynağı olarak görüyorlar. Erken kayıt adı altında hepimizden ücret aldılar. Sadece kaybolan bir sene değil aslında hayatları... Şu ana kadar öğrendikleri bilgilerin tamamını unutmuş vaziyetteler.

EKSİKLER GİDERİLECEK

Kriz sonrası görevlendirilen Müdür Alaattin Pilot ise bütün bu iddiaları reddediyor. Pilot “Ekonomik nedenlerden dolayı böyle bir durum gerçekleşti. Devir sözleşmesi oldu. Gelecek dönem için yeni yönetim çalışmalarını yapıyor. Bir yandan öğretim devam ediyor. Herhangi bir eğitim aksaması yok. 9, 10, 11 ve 12 sınıflardan toplam 246 öğrencimiz var. Mağduriyet yaşamamaları için uğraşıyoruz. Bir rapor çıkararak eksikleri tespit ettik. Bunların üzerine gidiyoruz. 22 öğretmenle pazartesi günü ders başı yapacağız. Ek ders, etüt ve hafta sonu kurslarla eksiklikler telafi edilecek” dedi.

İMTİHANLARDA TEMİZLİK GÖREVLİLERİ GÖZETMENDİ

Yeliz Nida Tatlı, 11. sınıf öğrencisi... “Daha eğitimli idareciler gelecek diyerek öğretmenlerin hepsi gitti” diyen Tatlı “Sadece paramızı kullandılar. Okul formasını ikinci dönem hiç giymedim. Sınavlarda temizlik görevlileri gözetmenlik yaptı. Ortada bir eğitim yok. Bize gönderilen müdür bile legal değil... Bir senemiz yok yere yandı” ifadelerini kullandı.

Berk Sonkur ise üniversiteye hazırlanıyor. Sonkur “Bu süreçte ders çalışmamız gerekirken okulun dertleriyle uğraşıyoruz. Çok kötü durumdayız. Yaklaşık benim gibi 45 kişi ortada kaldı. Dönem başında hepimizin hedefleri vardı ama hepsi uçup gitti. Kendi imkânlarımız ve kaynaklarla imtihan için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.