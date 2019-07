İstanbul'un göbeğinde şehir magandalarının estirdiği terör kamerada

Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, saldırganların şişeyle vurduğu esnafın kafasına 10 dikiş atıldı. Çalışanları da demir çubuklarla çeşitli yerlerinden yaralayan 3 maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruma isyan eden esnaf Reşat Ağır, "Galata Kulesi Meydanı şu an içler acısı durumda, bu meydan alkoliklere ve uyuşturucu bağımlılarına teslim edilmek üzere, esnaf çaresiz durumda" dedi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 20:30 sıralarında Beyoğlu Galata'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 3 şahıs, 34 BY 7904 plakalı otomobille tek yön ve turizm açısından işlek bir cadde olan Büyük Hendek Caddesi üzerinde durdurdu. Araçlarından yüksek seste müzik açan şahıslar ardından ellerindeki alkol şişeleriyle dışarıya çıkarak eğlenmeye başladı. Bir süre sonra şahısları, aracın park edildiği binada yaşayan bir kadın pencereden bağırarak uyardı. Kadının uyarılarına aldırış etmeyen şahıslar, eğlenmeye devam edince, cadde üzerinde kafeterya işleten Reşat Ağır ve Emin Ekici tarafından yeniden uyarıldı. Şahısların tepki göstererek üzerine yürüdüğü esnaf polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bunu duyan şahıslar ile esnaf ve çalışanlar arasından sözlü tartışma çıktı.

Alkol şişesini esnafın başında patlattı

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada saldırganlar, tekme, yumruk ve tokatlarla esnafa saldırdı. Çalışanların ve vatandaşların araya girmesine rağmen bir türlü durmayan saldırganlardan biri elindeki alkol şişesiyle esnaf Reşat Ağır'ın kafasına vurdu. Aldığı darbeyle başı yarılan Ağır, yere yığıldı. Diğer saldırganlarda araçtan aldığı demir çubukla çalışan Emin Ekici'nin başına defalarca vurdu. Genç çalışan darbelerden korunmak için sandalyeyi başına siper etti. Ancak Ekici aldığı darbelerle başından ve elinden yaralandı. Dakikalarca süren kavgada taraflar, çevredeki çok sayıda vatandaşın araya girmesiyle güçlükle uzaklaştırıldı. Tekme, yumruk, tokat, şişe ve demir çubukların havada uçuştuğu o feci kavga, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Esnafın başına 10 dikiş atıldı

Olayın ardından kanlar içerisinde kalan esnaf Ağır ve çalışan Ekici, vatandaşlar tarafından güçlükle zapt edilirken, birinin elinde alkol şişesi olan 3 saldırgan, araçlarına binerek uzaklaşmak istedi. Çevredeki esnaflar küfürler savurarak tehdit eden şehir magandaları, adeta terör estirerek turizmin gözde mekanı olan Galata'dan ayrıldı. Olay nedeniyle meydandaki yerli ve yabancı turistlerde kaçtı. Yaralanan esnaf ve çalışanlar Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi olduktan sonra darp raporu aldı. Tedavisi yapılan esnaf Reşat Ağır'ın başına 10 dikiş atıldı. Raporlarla polise giden esnaf ve çalışanlar saldırganlar hakkında şikayette bulundu.

Şehir magandaları adli kontrolle serbest kaldı

Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galata Meydanı'ndaki KGYS görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonucunda polis, saldırganların geldiği aracın plakasını tespit ederek mega kentin göbeğinde terör estiren şehir magandalarının eşkallerini belirledi. Yapılan çalışma sonrası saldırganlardan Y.B. ve H.K., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evlerine yapılan operasyonla 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı. Diğer saldırgan E.Y. ise ertesi gün gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak sorgulanmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şehir magandaları, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Elemanımın kafasına da sopayla vurdular”

Saldırıya uğrayan esnaf Reşat Ağır, “Biz burada yıllarca esnaflık yapıyoruz. Buraya 3 kişilik bir grup geldi. Dükkanımız önüne gelip araçlarından müziği sonuna kadar açtılar. Ellerinde alkol şişeleri vardı, ortalıkta naralar atıp, küfür ediyorlardı. Birkaç hanımefendi uyardı, çok sayıda insan da polis ekiplerini aradı. Vatandaşın biri uyardı ancak onunla dalga geçip arkasından tekme atarak gönderdiler. Biz sabrettik, polisi aradık. Müşterilerimiz artık masadan kalkmaya başlayınca güzel bir şekilde uyarmaya gittik. Arkadaşlar böyle olmaz, rica ediyorum esnafız, ekmek kaybediyoruz gibi muhabbet ettik. Ancak adamlar direkt sin kaflı küfürler ettiler. Ondan sonra sen nasıl küfür edersin, kimsin demeden tartışmanın başında elindeki bira şişesini kafamda kırdı, 10 dikiş atıldı. Burnumda da kırıklar var. Darp raporlarını aldım. Benim bir elemanımın kafasına da sopayla vurdular” dedi.

“Yeter artık, meydana turizm polisi istiyoruz”

Galata Kulesi Meydanı'nın durumunun içler acısı olduğunu belirten Ağır, “Bizim kimsenin içkisiyle bir alakamız yok. Burası Galata Kulesi Meydanı, İstanbul'un simgesi biz burada esnafız ancak artık bıkkınlık getirdiler. Artık yanımızda efendi içenlere de bir şey demiyoruz. Ancak bunlar etrafa, sana, bana, çocuklarımıza hepimize zarar veriyorlar. Taktikleri ise kendilerini sinirli gösterip insanları bezdirmek. Her işi emniyete bırakmamak lazım ama her esnaf kendi önünü temizlemek zorundadır. Birbirimize yardımcı olmalıyız. Bizim kavgayla işimiz yok ama tabi adamın kafama şişeyle vuracağını nereden bileyim. Şehir eşkıyaları insanları artık bezdiriyorlar. Ben tabi ki bu kulede, meydanlarda turizm polisi olmasını istiyorum. Burada bir boşluk var. Şu an burada neredeyse her köşede alkol ve uyuşturucu kullanan çocuklar var. Bunlara artık bir şekilde çare bulmak lazım. İstanbul'un turisti buraya akıyor ama Galata Kulesi Meydanı şu an içler acısı durumda, bu meydan alkoliklere ve uyuşturucu bağımlılarına teslim edilmek üzere, esnaf çaresiz durumda. Allah sonumuzu hayır etsin” dedi.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker