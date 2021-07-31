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İstanbul'un ormanlarında denetimler sürüyor

İstanbul'un ormanlarında denetimler sürüyor
İstanbul'un ormanlarında denetimler sürüyor

Son günlerde ormanlık alanlarda çıkan yangınların ardından İstanbul Valiliğince kent genelindeki ormanlara girişler yasaklandı. Konuyla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1’inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

İstanbul'un ormanlarında denetimler sürüyor - Tıkla İzle

Son günlerde ormanlık alanlarda çıkan yangınların ardından İstanbul Valiliğince kent genelindeki ormanlara girişlere yönelik yeni tedbirler alındı.

Valilikçe alınan karar ile 31 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'daki ormanlık alanlara giriş, ormanlarda ateş yakmak, mangal, semaver yapmak yasaklandı.

Konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu'dan da açıklama geldi. Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda basın açıklaması yapan Ulu, denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

“Ormanlara giriş çıkışlar yasaklanmıştır”

Karara ilişkin konuşan Fahrettin Ulu, “Önümüzdeki süreçte hava tahmin raporlarına göre sıcakların artması beklenmektedir. Bu çerçevede orman kanunun 174.maddesine göre ormanlara giriş ve çıkışlarda ormanda yangın çıkma ihtimalinin olduğu hava koşullarında Valilik gerektiğinde ormanlara girişi ve çıkışları kısıtlayabilir veya tamamen kaldırabilir. Bu madde kapsamında sayın valimiz ile yapmış olduğumuz koordinasyon çerçevesinde ilimizdeki ormanlarda giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Orman içerisindeki alanlarda, yollarda piknik yapmak aynı zamanda park yapmak, mola vermek, ateş yakmak, semaver yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bizim bulunduğumuz alanda spor yapmak, piknik yapmak dışındaki bütün aktiviteler yasaklanmıştır” dedi.

Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş
 

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