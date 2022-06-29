İşten çıkan madenciler 30 metreden ormanlık alana uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgiye göte kaza sabah saatlerinde Kilimli İlçesi Damarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 67 ER 945 plakalı otomobili yoldan çıkarak 30 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ağır yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye götürüldü. Ali A. kazada ağır yaralanırken E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emre Can Bayram