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İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 1,4 arttı

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 1,4 arttı
İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 1,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı.

2019 yılı dördüncü çeyreğe (Ekim - Aralık) ait ‘İşgücü Girdi Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 19,1 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 2,5 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 1,3 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 19,3 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 20,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 22,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,9 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 1,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,8 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 1,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,0 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 4,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,4, inşaat sektöründe yüzde 1,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,2 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 21,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 18,4, inşaat sektöründe yüzde 22,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 22,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19,9, inşaat sektöründe yüzde 23,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,0 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 16,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 11,2, inşaat sektöründe yüzde 19,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 2,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,5, inşaat sektöründe yüzde 2,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,0 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 3,0 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,7, inşaat sektöründe yüzde 2,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 2,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,2 arttı.

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