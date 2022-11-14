İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

İstanbul Beyoğlu'nda dün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısının faili de yakalanmıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren olay yerine gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına bölgeye karanfil bırakırken, İstiklal Caddesi de Türk bayrakları ile donatıldı. Ortaya çıkan manzara kameraya böyle yansıdı.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz

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