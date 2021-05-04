İstilacı balon balığını avlayana yeniden devlet teşviki

Konu ile ilgili açıklama yapan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, “500 bin adete kadar 5 TL, diğer 7 tür için de 5 milyon adete kadar 50 kuruş olmak üzere 2021, 2022, 2023 yıllarını kapsayacak şekilde destekleme kapsamına alındı. Popülasyonu azaltmasını ümit ediyoruz” dedi.

İstilacı bir balık türü olan ve diğer balık türlerinin popülasyonuna ciddi bir zarar veren balon balığının avlanmasına yönelik teşvik verilmeye başlandı. Buna göre Tarım Bakanlığınca ruhsatlı olan balıkçılar Lagocephalus Sceleratus türü için 500 bin adete kadar 5 TL, diğer 7 tür içinde 5 milyon adete kadar 50 kuruş olmak üzere ücret ödemesi alacak. Toplanan balon balıkları ise hayvansal doku olarak muhafaza edildikten sonra ilgili firmalara verilip imha edilecek. Balon balıklarını getiren balıkçılar, ekonomilerine katkı sağlamalarının yanında sudaki canlı popülasyonunun artmasına sebep olacak.

“Popülasyonu azaltmasını ümit ediyoruz”

Popülasyonun azalmasını ümit ettiklerini belirten Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, “Balon balığı, istilacı bir tür. Süveyş Kanalı yolu ile Akdeniz'e geçmiş olan türlerden birisi. Şu anda Ege ve Akdeniz kıyılarında oldukça yoğun bir şekilde bulunuyor. Geçen yıl ilk defa Bakanlığımızca destekleme kapsamına alındı. Tek bir tür için alınmıştı, Lagocephalus Sceleratus adını verdiğimiz. 1 milyon adet için geçen yıl 5 TL olarak belirlenmişti fiyat. Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 8 tür balon balığının tamamı destekleme kapsamına alındı. Geçen yıl yine destek kapsamına almış olduğumuz Lagocephalus Sceleratus türü için 500 bin adete kadar 5 TL, diğer 7 tür içinde 5 milyon adete kadar 50 kuruş olmak üzere 2021,2022, 2023 yıllarını kapsayacak şekilde destekleme kapsamına alındı. Popülasyonu azaltmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

“Kararname 3 yıl boyunca devam edecek”

Kararnamenin 3 yıl boyunca devam edeceğini söyleyen Gürsel Coşkun, “Henüz tebliğ yayınlamadı ancak muhtemelen Ege ve Akdeniz'de kıyısı bulunan illerimizdeki bizden ruhsatlı balıkçılarımız tarafından getirilebilecek. Geçen yıl zaman dilimi biraz kısıtlıydı ama bu yıl muhtemelen bütün zaman dilimine yayılacağı için talebin oldukça yüksek olmasını bekliyoruz. Kararname 3 yıl boyunca devam edecek. Toplanan balıklar, muhafaza ediliyor. Daha sonra bunları çevre atık yönetmeliği kapsamında hayvansal doku olarak muhafaza ettikten sonra ilgili lisanslı firmalar var onlara teslim edip imhasını gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Balıkçılara olumlu anlamda yansıması olacak”

Avlanmanı balıkçılara olumlu anlamda yansıması olacağını belirten Gürsel Coşkun, “Balıkçılarımızın yakalayıp insan gıdası olarak tüketime sundukları diğer su ürünlerinin popülasyonunda artış bekliyoruz çünkü balon balığı onlara zarar veriyordu. Balıkçılara olumlu anlamda yansıması olacak. Gelir kazancı elde etmiş olacaklar. Balon balığını yakalayarak bir kazanç sağlamış olacaklar hem de diğer türleri daha çok tutarak kendi ekonomilerine katkı sağlayacaklar. 3 yıl boyunca sürecek bir destekleme, şimdiden hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.