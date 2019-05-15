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İstinat duvarının altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu

İstinat duvarının altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu
İstinat duvarının altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu

Başakşehir'de arabasıyla seyir halinde olduğu sırada çöken istinat duvarının altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden Fatih Göztepe isimli vatandaşın olay sırasında evine gittiği öğrenildi. Olay yeri çevresine güvenlik önlemi alınırken çöken istinat duvarı havadan görüntülendi.

Başakşehir'de dün saat 17.45 sıralarında bir sitenin istinat duvarı çökmüş bir araç duvarın altında kalmıştı. Aracın içinde bulunan ve duvarın altında kalan 2 kişiden 1'i yaralı halde kurtarılırken diğerinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden Fatih Göztepe isimli vatandaşın olay sırasında evine gittiği öğrenildi. 

Öte yandan, polis ekipleri olay yeri çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Çöken duvarın kaldırılması ise çalışmalara başlanacağı öğrenilirken olay yeri havadan görüntülendi. Gündüz çekilen görüntülerde yaşanan facianın büyüklüğü gözler önüne serildi.  

Volkan Kayalar
 

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